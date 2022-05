Sì del parroco, il cane meticcio Otto assiste al funerale del suo inseparabile amico Mario

SENIGALLIA - Don Paolo Gasperini ha permesso ad un cane di assistere al funerale del padrone Mario Paiotta di 77 anni. E’ accaduto mercoledì mattina nella chiesa del Portone dove Otto, un meticcio di 12 anni, gli è rimasto accanto in silenzio. Erano inseparabili.

Otto era stato abbandonato in una scatola sul fiume Misa quando Mario l’ha accolto. La famiglia ringrazia il parroco per la sua sensibilità. Il 77enne si era trasferito da Torino a Senigallia trent’anni fa. Un camionista dal cuore d’oro. A Torino, come presidente di una polisportiva, aveva tolto tanti ragazzi dalla strada coinvolgendoli nello sport.

