Si finge un negoziante per truffare un'anziana e le porta via 800 euro

SENIGALLIA - Torna di moda la truffa del pacco. A Marzocca una 75enne ha consegnato 800 euro per un acquisto che il genero non aveva mai fatto, contrariamente a quanto riferito dal malfattore. Il fatto è avvenuto venerdì pomeriggio sulla Statale Adriatica sud. Un uomo, ben vestito, sulla quarantina, abbronzato, con modi cortesi ha fermato una 75enne del luogo, appena uscita di casa per andare a fare la spesa.Si è presentato come un negoziante di Senigallia riferendo alla donna che suo genero gli aveva ordinato un regalo per fare una sorpresa alla moglie, figlia dell’anziana, ma si trovava fuori per lavoro e gli aveva chiesto di farsi anticipare il conto dalla suocera.L’anziana, presa alla sprovvista, non avendo molto denaro con sé, ha chiesto al finto negoziante, che era giunto con un’auto, la cortesia di farsi accompagnare a casa, dove gli ha consegnato 800 euro in contanti. A giudicare dal prezzo aveva pensato a qualcosa di prezioso, invece una telefonata al genero e una alla figlia hanno chiarito il mistero in pochi attimi: non avrebbe dovuto pagare. Lo sconosciuto le aveva rifilato il classico “pacco”.