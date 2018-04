Sgommate di notte nel parco Il rodeo dei vandali ragazzini Tracce anche di automobili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Corse in motorino dentro il parco del Molinello dove i residenti hanno trovato anche il passaggio di qualche macchina, visti i segni lasciati sull’erba. Che qualche ragazzino la sera arrivi con il proprio scooter per fare un’impennata sulla piccola montagnola lo hanno visto in diversi.Poi parcheggiano tra l’erba incuranti e si siedono non sopra la panchina, come farebbe chiunque, ma sulla spalliera. Una è di nuovo rotta nonostante gli operai del Comune l’abbiano riparata più volte. Poco lontano un altro tavolo con panchina. Una sola, l’altra troppo danneggiata è stata rimossa per motivi di sicurezza. Ogni tanto in mezzo al parco si trovano pezzi di auto. Ieri la borchia di una Opel e nei giorni scorsi un pezzo di carrozzeria di una Volkswagen. Il grande parco pubblico è frequentato dai residenti di via del Molinello e della vicina via Pierelli. Il Comune lo tiene in ordine, l’erba viene tagliata, i cestini svuotati, ma l’inciviltà della gente porta ai continui danneggiamenti. Anche i camminamenti con le piastrelle tutte rotte sarebbero da attribuire agli stessi vandali che ci passano sopra con i veicoli, soprattutto le due ruote, anche se qualcuno crede che qualche auto sia entrata come hanno notato i residenti domenica scorsa, seguendo i segni lasciati dalle ruote parallele sull’erba.Questi strani ritrovamenti si verificano soprattutto nel weekend. La segnalazione dei residenti, corredata di fotografie, è stata fatta alla polizia municipale che ha assicurato controlli. La Municipale termina il servizio a mezzanotte e ciò che avviene dopo non può accertarlo. Sono presenti le forze dell’ordine da chiamare non appena si vedono i ragazzini segnalati sfrecciare sull’erba con i motorini. «Effettueremo controlli per accertare quanto segnalato – assicura Flavio Brunaccioni, comandante della polizia locale –, sarebbe opportuno ricevere una telefonata nel momento stesso in cui si assiste a tali episodi, in modo tale da poter inviare sul posto una pattuglia e rintracciare i responsabili». Il tempismo della segnalazione da parte del cittadino può permettere ai vigili urbani o alle forze dell’ordine di fermare chi fa un uso improprio del parco e richiamarlo alle proprie responsabilità oltre a sanzionarlo nel caso venisse accertato l’atto vandalico. Per i residenti il gruppetto di ragazzini che ogni tanto si vede arrivare nelle sere del weekend non sarebbe residente nella zona. Arrivando i in scooter e qualcuno anche in macchina è evidente che non siano residenti nei palazzi che lo circondano. Diversamente arriverebbero a piedi. Ogni tanto il parco è nel mirino ma nei mesi invernali è meno frequentato da estranei che invece arrivano con la bella stagione.