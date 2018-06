Sgomberato l’hotel improvvisato dai turisti alla Rocca Roveresca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Accampamento nel parterre della Rocca dove alcuni turisti sono stati allontanati dalla polizia locale perché si erano messi a dormire sotto uno degli archi della passerella. Episodi non isolati perché negli ultimi giorni sono state diverse le persone di passaggio accampate e non solo turisti. Qualcuno con la valigia e un sacco a pelo improvvisato, abituato a soluzioni alternative ed economiche per una vacanza low cost, altri invece barboni con al seguito buste a contenere i pochi averi raccattati per lo più per strada. In ogni caso la polizia locale è andata a controllare e chi è stato trovato accampato è stato allontanato. Il parterre della Rocca Roveresca, che dovrebbe essere uno dei luoghi più suggestivi della città, da tempo è invece al centro di polemiche per la presenza di spacciatori e tossicodipendenti. Spesso accadono anche litigi e solo di recente un tossicodipendente è stato preso a pugni ed è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso.Un altro è stato invece morso da un cane sempre a seguito di una accesa discussione. Insomma un luogo poco raccomandabile dove i controlli sono aumentati e da alcuni giorni la situazione sembra migliorata a parte gli accampamenti che invece proseguono. Adesso anche turisti che si accontentano di poco e barboni che si accampano in un luogo che viene troppo spesso utilizzato come bagno pubblico, come più volte lamentato anche dai cittadini nel chiamare i vigili.