Superenalotto, sfiora il jackpot, ma il "5" vale comunque più di 17mila euro

SENIGALLIA – La fortuna bacia ancora le Marche ed in particolare Senigallia, anche se l’ignoto giocatore forse si rammaricherà per aver mancato di poco il bersaglio grosso. Ma ha comunque di che consolarsiJackpot del SuperEnalotto sfiorato a Senigallia, dove nell'ultimo concorso un fortunato giocatore ha centrato un 5 da 17.392,51 euro. La schedina vincente è stata convalidata alla Tabaccheria Del Corso di via II Giugno 2. Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 160,5 milioni di euro, premio in palio più alto in Europa e terzo nella storia del gioco.