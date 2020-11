Serve personale nel reparto Covid: l’ospedale deve fare accorpamenti

SENIGALLIA - Accorpati il reparto di Medicina e la Dpa, degenza post acuzie, per reperire il personale necessario da utilizzare nel reparto Covid. Dopo la stretta sull’attività chirurgica, resasi indispensabile per aprire i primi 14 posti letto, un secondo provvedimento è stato assunto dalla direzione medica ospedaliera per trovare il personale, visto che nel frattempo ne sono stati riempiti 17.

Il piano pandemico, nello specifico circa metà della prima fase perché tutta prevede 31 posti letti, è stato attivato già da diversi giorni, quando dal pronto soccorso i sanitari non riuscivano più a centralizzare i pazienti positivi. Fino a quel momento infatti, una volta risultati tali, dovevano essere trasferiti a Torrette, Marche Nord o Fermo. Per alcuni giorni, quando è stato necessario tenerli, la situazione è stata monitorata poi quando sono arrivati anche da fuori è scattato il piano di emergenza. E’ stato quindi aperto il reparto Covid nell’ex Ortopedia. Prima solo 14 posti letto con il personale arrivato dalla Chirurgia, ora invece è stato esteso a 17 con il personale recuperato tramite l’accorpamento di Medica e Dpa.



Mancano ancora gli infermieri per farlo entrare a pieno regime con 5 posti letto semi-intensivi e 26 ordinari. La Rianimazione resterà invece covid-free. Arriverà inoltre la prossima settimana il container per ospitare i pazienti negativi al tampone in un posto pulito, in attesa di essere trasferiti nei vari reparti. Questo è il grande lavoro svolto dalla direzione medica ospedaliera a fronte di un aumento repentino dei contagi, troppo veloce per la burocrazia che serve per reperire dall’esterno altro personale. La situazione è comunque sotto controllo. Permane invece critica sul territorio per le persone in quarantena, oltre 400 in tutti in comuni del distretto sanitario. Al riguardo il sindaco Olivetti ha chiesto fondi alla Regione per poter riattivare il Covid Hotel e sembra che ci siano buone possibilità.

Nei comuni i primi cittadini si stanno organizzando in base alle esigenze. «Inseriremo un numero a cui poter fare affidamento nel caso abbiate necessità di aiuto per la spesa, per i medicinali e qualsiasi altro tipo di incombenza che non potete fare perché siete in quarantena o positivi – le parole di Letizia Perticaroli, sindaco di Serra de’ Conti in un videomessaggio alla cittadinanza -. Confido nella volontà, nella bontà ed intelligenza della popolazione. Sono certa che non vi riunirete per fare festa e che indosserete la mascherina bene e non solamente sulla bocca». Il Comune di Serra de’ Conti ha comunicato anche la chiusura da ieri del centro del riuso, visto l’aumento dei contagi, al fine di salvaguardare la salute dei volontari dell’Auser e limitare le possibilità di trasmissione del virus.

