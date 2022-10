​Serata di beneficenza Caritas a Senigallia in una location cosmica in onore degli angeli del fango

SENIGALLIA - Questa sera è dedicata agli "angeli del fango", i volontari che hanno aiutato gli abitanti e i negozianti di Senigallia a ripulire il suo centro e tornare bella com'era prima dell'alluvione. La voce di quella che vuole essere comunque una festa, sarà nientemeno che Marco Ardemagni, conduttore radiofonico di Caterpillar, il programma radiofonico che con Senigallia ha un rapporto molto stretto. La cena di beneficenza di stasera, organizzata dalla Caritas, si terrà in Piazza Garibaldi, nella tensostruttura che ha ospitato, ieri sera, il galà delle scuole alberghiere europee, a conclusione delle Olimpiadi enogastronomiche dell'AEHT, ospitate quest'anno dall'Istituto Panzini di Senigallia, che ha donato anche servizi audio e service per questa giornata di solidarietà. Per l'occasione, resteranno accese a illuminare la piazza le installazioni "cosmiche" del viaggio interstellare.





Prepareranno circa 2000 pasti i cuochi volontari della protezione civile del Dipartimento solidarietà emergenza, che provengono da tutta Italia. Per la serata si ringraziano Pesaro feste l'installazione tenute in loco e a disposizione anche per questa seconda serata cittadina dopo il gala del 21 ottobre, RM audio che ha fatto lo stesso con parte dell'impianto service e audio, e infine Angelo Po che ha messo a disposizione una cucina mobile altamente tecnologica