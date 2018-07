Maxi sequestro di merce contraffatta destinata alla vendita nelle spiagge

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Prosegue incessante l’attività da parte del personale del Commissariato di P.S. di Senigallia di contrasto al grave fenomeno della vendita ambulante svolta da soggetti privi di autorizzazione o comunque dediti alla vendita di merce con marchi contraffatte.Tale attività fa seguito alle specifiche direttive pervenute dal Ministero dell’Interno che ha fornito precise indicazioni operative per un serrato contrasto al grave fenomeno che provoca importanti danni all’economia interna ed all’esito del Comitato tenuto dal prefetto a Senigallia.Pertanto è stato effettuato uno specifico servizio di controllo dei soggetti che notoriamente sono dediti stazionare in aree prossime alla spiaggia o durante gli orari serali in prossimità dei luoghi frequentati da giovani poiché dediti alla vendita di prodotti con marchio contraffatto.Gli agenti del Commissariato hanno proceduto ad effettuare un posto di controllo puntuale in una zona spesso transitata da soggetti dediti a tali tipologie di vendita poiché diretti o di ritorno dalla spiaggia.Nel corso del controllo, poi, gli agenti notavano un giovane extracomunitario che a bordo di una bici trasportava un grosso sacchetto il quale alla vista degli agenti effettuava inversione di marcia e tentava di dileguarsi. I poliziotti, notata la manovra, lo inseguivano per raggiugerlo ma il giovane poco prima che arrivassero gli agenti , data la gran mole di oggetti trasportati, decideva di abbondare il sacchetto ed anche la propria bici e darsi alla fuga attraverso via secondarie in zona Saline.Gli agenti, dunque, procedevano al sequestro dell’intera merce consistente in oltre 80 pezzi di abbigliamento tutti riportanti notissimi marchi di moda per i quali si procederà alla successiva distruzione.Con la stagione estiva ormai in corso e con l’incremento delle presenze turistiche, sussistendo il pericolo che il fenomeno dei venditori di merce contraffatta possa crescere, il personale del Commissariato di Polizia , tra le molteplici attività in cui è impegnato, proseguirà in modo incessante nel porre in atto azioni efficaci di contrasto all’abusivismo commerciale.