Senza lavoro e in difficoltà economica sale sul terrazzo del supermercato e minaccia di lanciarsi nel vuoto: donna salvata

SENIGALLIA - Ieri pomeriggio i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti per salvare una donna che aveva manifestato intenzioni suicide. Era una 42enne che abita a senigallia, attualmente disoccupata e quindi in difficoltà economiche, che era salita sul terrazzo del supermercato Conad di via Abbagnano, avvicinandosi al parapetto. I militari sono riusciti ad intervenire subito per metterla in sicurezza e tranquillizzarla. Poi è stata portata in ospedale per ulteriori accertamenti.

