Sensibilità artistica e cuore d'oro: il mondo della scuola piange Magda Andreoli

OSIMO Il mondo della scuola in lutto per la morte di Magda Andreoli, 71 anni, già professoressa di lettere alla scuola media Caio Giulio Cesare di piazzale Bellini. Malata da due anni, la professoressa Andreoli ha combattuto con coraggio, infondendo forza e fiducia a chi le è stato accanto, con il suo solito spirito propositivo. Ma negli ultimi tempi le condizioni di salute erano peggiorate richiedendo il ricovero all’ospedale di Loreto, dove è morta ieri mattina. La professoressa Andreoli si diplomò alle scuole magistrali di Osimo e prese poi la laurea all’Università di Urbino. Tanti anni di gavetta, con servizio prestato perfino in una scuola in Piemonte.Poi il ritorno nella sua Osimo, dove abitava in zona Sacra Famiglia. Fu una sua relazione a indurre l’ufficio scolastico e il Comune a intestare a Cristine Krueger la scuola media della Bruno da Osimo, che ha sede sempre a piazzale Bellini con la Caio. Il suo era un animo buono, tanto che aveva finanziato la costruzione di due pozzi di Etiopia, andando di persona a inaugurare il secondo circa sei anni fa. Ma era anche un animo d’artista, seppur decise di lasciare nell’intimo della sua casa quella grande passione, sia per la scrittura di poesie sia per la scultura