Seminario e pronto soccorso per gli sfollati. Il Comune: «Non utilizzate l'acqua dei rubinetti»

SENIGALLIA - Centro della Caritas al seminario aperto da ieri sera e già 90 persone sono state assistite. E poi altre iniziative come quella del pronto soccorso dell'ospedale di Senigallia che sta accogliendo persone in stato di choc e ipotermia, che sono state soccorse e trasportate fuori dalle loro abitazioni, dove erano bloccate dall'acqua.

E poi c'è l'invito da parte del Comune di Senigallia di non utilizzare l'acqua dei rubinetti fino a quando non saranno effettuate tutte le verifiche per consentirne il consumo in sicurezza.