Sei richiedenti asilo assembrati nel parterre della Rocca roveresca e multati

SENIGALLIA Sei richiedenti asilo pakistani multati dai carabinieri, che li hanno sorpresi in una panchina del centro storico, nel parterre della Rocca Roveresca, assembrati e alcuni senza mascherina. Si erano dati appuntamento arrivando da tre centri di accoglienza. Alcuni arrivavano da Senigallia, altri da Ostra Vetere ed uno da Civitavecchia.

Venerdì pomeriggio, nel corso di un controllo che i militari stavano svolgendo in centro storico, hanno notato diversi giovani radunati a ridosso di una delle panchine presenti nel parterre della Rocca. Alcuni seduti, altri in piedi, ma tutti molto vicini. Qualcuno non indossava nemmeno la mascherina. I militari sono andati a controllarli e li hanno identificati. Erano tutti giovani, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, di origine pakistana e risultavano essere richiedenti asilo alloggiati nelle tre comunità. Ognuno è stato sanzionato con una multa da 400 euro per non aver rispettato le normative contro il contagio da Coronavirus. Proseguono senza sosta i controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Senigallia, guidati dal capitano Francesca Romana Ruberto, per verificare che tutti rispettino le regole ed evitare così che il covid possa trasmettersi. Nelle ultime settimane sono state numerose le sanzioni elevate dopo un primo periodo di tolleranza servito ad informare la popolazione e chiedere la collaborazione. Per diversi giorni infatti i militari hanno invitato chi non indossava la mascherina a farlo, prima di avviare la fase della repressone, ormai necessaria per il bene di tutti, per garantire il benessere e la salute dell’intera collettività.

