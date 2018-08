«Scusi, questa sera c'è â€‹una partita?» E gli sfila la collana dal collo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA «Scusi c’è una partita stasera?». E poi gli sfila la collana d’oro con il crocifisso e una medaglia della Madonna. È accaduto al campo sportivo di Marzocca. Vittima un 72enne, che dà una mano nel tenere in ordine il campo sportivo. Una signora ben vestita lo ha avvicinato. Ha chiesto se per caso la sera fosse in programma una partita. Lui ha risposto di no, lei lo ha abbracciato velocemente per ringraziarlo poi ha raggiunto una macchina che la stava aspettando. Circostanza che gli è sembrata strana. Una volta arrivato a casa si è accorto che non aveva più la collana. Si è rivolto ai carabinieri per la denuncia e non si capacita di come possa essere accaduto.