«Scusi, ha una sigaretta?» ma poi gli sfila la catenina d'oro dal collo

SENIGALLIA - Anziano derubato ai giardini Morandi con la tecnica dell’abbraccio. Il 79enne senigalliese è stato avvicinato da una ragazza, arrivata in bicicletta, che gli ha chiesto se avesse una sigaretta. Una volta ricevuta, l’ha ringraziato abbracciandolo. Una reazione che, come l’anziano ha riferito alla polizia, l’ha preso alla sprovvista. La giovane poi è salita di nuovo in sella e se n’è andata. Nulla di strano per lui a parte l’abbraccio. Qualche minuto più tardi però, mentre si trovava ancora nei giardini, si è reso conto di non avere più la catenina d’oro al collo. La centrale operativa del Commissariato ha mandato subito una volante. L’uomo ha parlato di una ragazza giovane dalla carnagione olivastra. Sono in corso, da parte della polizia, le ricerche per risalire all’identità dell'autrice del furto.