«Devo consegnare i santini» Entra in casa dell'anziana fa il pieno d'oro e poi scappa

SENIGALLIA - Anziana derubata di tutti i gioielli da una donna che, con la scusa di consegnare dei santini, si è intrufolata in casa e ha fatto razzie. È accaduto venerdì mattina a Scapezzano. La signora presa di mira, un’ultrasettantenne, è ancora sotto choc e non riesce a capacitarsi di quanto accaduto. Accortasi dell’ammanco di numerosi gioielli non le è rimasto altro da fare che sporgere denuncia ai carabinieri. Per non rendere la vittima riconoscibile fuori dalla frazione in cui abita, dove tutti la conoscono, il figlio ha chiesto di non divulgare l’età precisa e nemmeno la via dove abita. Una tutela per evitare di attirare altri malintenzionati. «Questa donna diceva di dover consegnare dei santini – racconta il figlio – mia madre ha aperto e lei l’ha convinta a farla entrare in casa, chiedendole dei fazzolettini di carta. Dopo essere entrata le ha rubato tutto l’oro che ha trovato. Mia madre si è resa conto di quello che le era successo solo il giorno dopo». La vittima per non essere scortese ha acconsentito a fare entrare la sconosciuta in casa. Probabilmente, approfittando del fatto che la padrona di casa fosse andata a prendere i fazzoletti, si è infilata in camera per cercare i gioielli che ha trovato. Oppure ha lasciato la porta socchiusa per agevolare l’ingresso di un complice che ha provveduto a mettere a segno il furto. La vittima non si è accorta di nulla e non ha sospettato. Tornando con il pacchetto di fazzoletti non ha notato strani movimenti.