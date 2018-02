Scuole chiuse e post divertenti: c'è anche chi si rilassa in spiaggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Post, foto, scherzi, battute e tanto altro ancora. Scuole chiuse anche oggi a causa della neve arrivata in città. Intanto c’è chi ieri ha ironizzato sulla spiaggia imbiancata. Ha fatto il giro del web la fotografia postata su Instagram da Francesco Giombetti ai Bagni Pink Beach. In costume sul lettino. Lo scatto è stato ripreso anche dalla pagina Facebook dell’aeroporto delle Marche. Prima o poi la neve si scioglierà e partirà la stagione turistica 2018 che già tutti attendono. Intanto però c’è da fare i conti con neve e gelo. In città i mezzi spargisale sono al lavoro da domenica sera. Le strade sono rimaste percorribili nei quartieri cittadini. Solo qualche disagio nelle frazioni. Sospeso invece il ritiro della raccolta differenziata. Il sindaco ha quindi confermato anche per oggi la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, delle strutture per l’infanzia da 0 a 3 anni, dei centri diurni per disabili, dei servizi di assistenza domiciliare e trasporto socio sanitario. La decisione si è resa opportuna per evitare pericoli alla incolumità individuale, limitando quanto più possibile la circolazione sulle principali strade cittadine che potrebbero essere interessate da gelate.