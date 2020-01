A scuola con l'hashish già diviso in dosi nelle tasche: studente denunciato

SENIGALLIA - Denunciato uno studente delle superiori, sorpreso in classe dai carabinieri con 1,9 grammi di hashish già divisa in dosi, pronte per la vendita. È stato controllato nel corso di un blitz antidroga svolto martedì dai carabinieri della Compagnia di Senigallia, insieme ai colleghi del nucleo cinofili di Pesaro. Alle attività hanno preso parte 10 militari e 2 unità cinofile.

I controlli sono iniziati in tarda mattinata e inizialmente sono stati indirizzati verso gli istituti superiori, per contrastare il fenomeno diffuso tra i più giovani. Presso una scuola i militari si sono recati all’interno di alcune aule, dove hanno proceduto alla perquisizione di circa duecento studenti. Uno di loro è stato trovato in possesso di 1,9 grammi di hashish, già divisa in dosi, ed è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Inoltre all’interno di un bagno è stata trovata una dose di marijuana, sequestrata a carico di ignoti.

