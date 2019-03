Scotch e asta per rubare le offerte in chiesa: denunciato un clochard

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Clochard pronto a rubare le offerte della chiesa della Maddalena, fermato e denunciato dai carabinieri. Si tratta di un 60enne originario della provincia di Novara ma senza fissa dimora. I carabinieri l’hanno notato lo scorso weekend aggirarsi ripetutamente nei pressi della chiesa di via Cavallotti, a pochi metri dalla caserma di via Marchetti, con fare sospetto. L’hanno tenuto d’occhio poi hanno deciso di verificare cosa stesse facendo.Il clochard non ha saputo fornire una spiegazione convincente ed è apparso agitato ed impacciato al tempo stesso. È stato quindi perquisito. Con sé aveva diverso materiale, sottoposto a sequestro, idoneo a sottrarre monete dalle cassette delle offerte. Nel dettaglio si tratta di nastro biadesivo, una lamella metrica di 30 centimetri ed un paio di forbici. È stato denunciato per il reato di possesso ingiustificato di arnesi da scasso.