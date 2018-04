Scorribanda dei predoni di campagna: apicoltore nel mirino, rubate 25 arnie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Rubate 25 arnie da un apicoltore di Strada della Torre a Montignano per un valore di circa 15.000 euro. Un quantitativo ingente. Mai prima d’ora in città si era verificato un furto simile. Il proprietario si è accorto giovedì pomeriggio recandosi nel terreno dove custodisce tutti gli alveari. La gran parte delle api con i loro contenitori erano sparite. I ladri devono essere entrati in azione tra la sera del 31 marzo e la notte tra mercoledì e giovedì. L’ultima volta in cui si era recato sul posto era stato il giorno della vigilia di Pasqua. Strada della Torre è una via molto isolata che collegata la Statale Adriatica sud di Marzocca con Montignano, ci transitano di solito solo i residenti.Ci sono molti terreni ma poche abitazioni, isolate tra loro. Chi ha rubato le arnie sapeva di poter agire indisturbato perché anche il traffico lungo la strada è davvero scarso. Ieri mattina l’apicoltore si è recato dai carabinieri per sporgere denuncia. Ogni arnia ha un suo numero di matricola che la rende individuabile. Sempre che chi le ha prese non se ne sia già disfatto recuperando solo le api al suo interno. Sono di colore giallo e verde. Se qualcuno dovesse averle notate, anche solo abbandonate senza più le api, è pregato di informare i carabinieri. Le indagini sono in corso. La settimana scorsa un furto simile era avvenuto a Fabriano. In quel caso erano state rubate 15 arnie per un valore di 10.000 euro. Gli episodi potrebbero essere in qualche modo collegati.Ogni arnia può arrivare a contenere 90.000 api divise tra ape regina, api operaie e fuchi che sarebbero i maschi delle api domestiche. Il sospetto è che chi abbia messo a segno questi furti lo abbia fatto su commissione, per conto di chi già sa come trattare le api perché non ci si improvvisa produttori di miele senza una minima esperienza. Il terreno di Strada della Torre dove erano custodite le arnie era facilmente accessibile quindi chi si è introdotto non ha dovuto faticare molto e nemmeno lasciarsi alle spalle molti danni. È un fenomeno quello dei furti di arnie che nel nord Italia da qualche anno sta preoccupando gli apicoltori, tanto che alcuni sono arrivati a mettere sistemi di allarme e gps, che hanno consentito di ritrovarle. Nella zona invece è una realtà nuova in queste quantità. In passato il furto di una o due arnie poteva essere capitato ma di 25 mai.