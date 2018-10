Scopre che la prostituta è un trans e la rifiuta: picchiato e rapinato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA – Scopre che la prostituta che ha caricato in auto è un trans, la rifiuta ma finisce per essere picchiato e rapinato.Il fatto è accaduto ad agosto ma ora i due aggressori sono stati arrestati e rinchiusi in carcere dai carabinieri. La vittima è un 41enne che, quando si è accorto che il trans non era una donna, le ha intimato di scendere dall’auto. Da qui sarebbe partito il pestaggio del trans e del suo protettore, un 38enne residente a Montemarciano ed un 24enne di Ancona, entrambi brasiliani. I due gli avevano rubato l’auto ed un borsello con documenti e soldi. Ora sono rinchiusi a Montacuto.