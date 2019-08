Sullo scooter con l'hashish nascosto nell'inguine: due ragazzi nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Due ragazzi in sella a un motorino vengono fermati per un controllo dai carabinieri, ma il loro nervosismo li tradisce e alla fine spunta due sacchetti di hashish. È successo nella tarda serata di lunedì, quando una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Senigallia in abiti borghesi, impegnati un’attività di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in città, ha notato dei movimenti lungo una strada della zona del centro , decidendo di intervenire.Nel corso dell’identificazione dei due ragazzi in motorino, i militari hanno notato una certa irrequietezza dei due, decidendo così di approfondire il controllo. Dopo la perquisizione dello scooter, stavano per iniziare quella personale, quando, uno dei due ragazzi ha ammesso il possesso di un discreto quantitativo di stupefacente e con la mano ha estratto dalla zona dell’inguine due involucri, il primo più voluminoso, grossolano, il secondo più piccolo arrotondato, contenenti in tutto circa 43 grammi di hashish.Il detentore della sostanza stupefacente, un 18enne, dell’entroterra senigalliese, è stato denunciato alla Procura della Repubblica Ancona per il reato di possesso di droga ai fini di spaccio. I militari dell’Arma nel corso dell’estate hanno intensificato la loro presenza e i controlli nei punti più “caldi” della città interessati dallo spaccio di stupefacenti.