SENIGALLIA - Ancora un incidente sulle strade della provinvia: tre le auto coinvolte (una volata è in mezzo al campo ) quattro persone ferite, di cui tre sono state portate in ospedale a Senigallia e una in eliambulanza invece all'ospedale di Torrette. Traffico bloccato lungo la Corinaldese all'altezza di Brugnetto.

Ultimo aggiornamento: 19:29

