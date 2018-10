Scontro tra un'auto e uno scooter: giovane di 23 anni portato in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Scontro tra un'auto e uno scooter nel pomeriggio in via Capanna. Le conseguenze più serie per il centauro, un ragazzo di 23 anni, soccorso da un’ambulanza a trasportato all’ospedale di Senigallia. Lo scontro si è verificato poco prima delle 18 per cause in fase di accertamento da parte della polizia locale, intervenuta per i rilievi. Il giovane non ha mai perso conoscenza pur accusando forti dolori.