Scontro tra due auto una si ribalta: ferita una donna, traffico in tilt

SENIGALLIA - Un'auto si ribalta, momenti di grande paura a due passi dall'ospedale. E' di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 in via Cellini. Per cause in fase di accertamento da parte della polizia locale di Senigallia, intervenuta per i rilievi, due auto si sono scontrate e una si è ribaltata. Nella Lancia Y viaggiava una 38enne rimasta ferita. Nella Toyota Yaris due genitori con un neonato, di cui i vigili ancora non conoscono le generalità, portato al pronto soccorso per accertamenti. Disagi alla circolazione.