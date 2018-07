Scontro all'incrocio tra auto e moto: paura ma nessun ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti a Senigallia in via IV Novembre angolo via Mercantini per uin incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, una moto e una vettura si sono scontrate, nell'incidente le persdone coinvolte non hanno riportato ferite. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario incidentale.