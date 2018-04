Incidente tra auto e moto un centauro resta a terra Portato a Torrette, è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Un centauro è grave a Torrette dopo un incidente tra auto e moto. Lo scontro è avvenuto oggi pomeriggio verso le 15 sulla strada provinciale Arceviese in località Betolelle all'incrocio per Filetto. Sul posto si sono portate le ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118. Dalla cittadella sanitaria si è alzata in volo l'eliamubulanza che ha trasporato il motociclista ferito a Torrette. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti nello scontro. La strada durante i rilievi di legge è rimasta chiusa al traffico.