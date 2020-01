Scommette, perde e poi s’infuria: dopo il trambusto nella sala giochi arriva la polizia

SENIGALLIA - Lite in una sala scommesse venerdì pomeriggio dove è dovuta intervenire la polizia per riportare la calma. Un cliente si era agitato perché stava perdendo. Ha iniziato ad inveire senza prendersela con nessuno in particolare ma solo manifestando la sua rabbia per le mancate vincite. Il personale della sala è quindi intervenuto per chiedergli di calmarsi dal momento che non era solo e altri avventori si stavano spaventando ma, a quel punto, se l’è presa anche loro insultandoli e minacciandoli. Ne è scaturito un litigio. Dopo aver inutilmente tentato di placarlo, un impiegato ha deciso di richiedere l’intervento della polizia, consapevole che da soli non ci sarebbero riusciti. Gli agenti hanno identificato l’uomo, già noto. L’hanno poi allontanato dal locale.

