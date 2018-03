Scippata del cellulare dal ladro in bicicletta in pieno centro storico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Giovane scippata da un uomo in bicicletta che le ha strappato di mano il telefono. È accaduto ieri pomeriggio in centro storico, in fondo a Ponte Garibaldi lato Portici Ercolani. Ad intervenire sono stati vigili e carabinieri. La 31enne, superato lo choc, ha fatto un post su Facebook. «Volevo avvisare tutti che questo pomeriggio, alle 16.25 lungo il ponte che porta in piazza Duomo, sono stata vittima di un furto con strappo – ha scritto - da uno in sella alla sua bici. Mi ha scippato il cellulare. Ho provato a rincorrerlo urlandogli contro ma non eravamo ad armi pari ed é stato impossibile raggiungerlo. Ringrazio chi ha tentato di fermarlo, le forze dell’ordine che hanno fatto e stanno facendo il possibile». Molto apprezzato il gesto di un extracomunitario. «Ringrazio un ragazzo di colore, di cui non so il nome, ma è stato l’unico a prendere la sua bici e provare a raggiungerlo».