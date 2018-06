Schianto tra auto e moto Centauro di 28 anni ferito sulla statale Adriatica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Grave incidente a Marzocca nel primo pomeriggio. Poco dopo le 14 una moto ed un'auto si sono scontrate all'incrocio semaforico sulla Statale. Ad avere la peggio il centauro, un 28enne residente a Senigallia. In volo si è alzata l'eliambulanza, atterrata nei giardini di piazza Amalfi. Il ragazzo è rimasto sempre cosciente ed è stato trasportato in ospedale con un codice rosso per un trauma cranico commotivo. Non è in pericolo di vita. Illesa la donna al volante dell'Audi. Per i rilievi la polizia locale che ha anche provveduto a regolare il traffico sempre molto intenso in quel tratto di strada.