Schianto contro il muretto dopo un malore: grave una ragazza

SENIGALLIA - Perde il controllo dell’auto, finisce in un campo e si schianta contro un muretto. Ferita la conducente mentre il gatto che si trovava in macchina con lei, spaventato, si è arrampicato sopra un pino ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per recuperarlo.L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri lungo Strada della Bruciata a Cesano. Al volante una 23enne senigalliese soccorsa dall’eliambulanza che l’ha trasportata a Torrette in codice rosso. La madre della giovane ha riferito ai vigili urbani che la figlia si era sentita male e aveva perso il controllo del mezzo.