Schianto frontale in complanare, tre feriti tra cui due giovani di 18 anni

SENIGALLIA - Due diciottenni di Corinaldo e Trecastelli feriti nello schianto avvenuto verso le 16 in complanare. In ospedale, oltre ai due giovani, è finito anche un 57enne di Senigallia. Nessuno grave. Entrambi i conducenti dei due veicoli coinvolti si sono schiantati frontalmente contro il guardrail, provocando ingenti danni alla parte anteriore.

L’incidente si è verificato all’altezza dello svincolo di via Berardinelli. Al volante della Ford c’era la 18enne di Corinaldo. Nel sedile del passeggero un coetaneo di Monterado di Trecastelli. Sull’altra auto, una Mitsubishi, viaggiava un uomo di 57 anni residente a Senigallia. Sono stati trasportati tutti in ambulanza al pronto soccorso per le cure del caso. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza uno dei due veicoli alimentato a Gpl.

La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale che ha effettuato i rilievi. Da una prima ricostruzione dell’accaduto è emerso che la Ford, con a bordo i ragazzi, si era appena immessa ed era diretta verso Senigallia. Girando a sinistra si è scontrata con la Mitsubishi che stava viaggiando in direzione nord. L’impatto è stato violento e dopo lo scontro le due auto si sono schiantate frontalmente contro il guardrail. La Ford aveva ancora la freccia sinistra accesa dopo l’incidente. I giovani quindi andavano verso Senigallia mentre l’uomo era diretto a Cesano. Nonostante il violento scontro, cui ha fatto seguito anche lo schianto, i tre hanno riportato ferite lievi.

