Schianto fatale, il papà sentito dagli agenti della polstrada: «Non ho visto il camion fermo a bordo strada»

SENIGALLIA - È stato ascoltato ieri mattina negli uffici della polizia stradale Giacomo Durazzi, il padre del piccolo Christian. Visibilmente sconvolto, ha riferito di non aver visto il camion dei rifiuti fermo a bordo strada. Non è riuscito a dire altro. Nemmeno la mattina della tragedia era riuscito a pronunciare altre parole se non ripetere il nome del figlio, disperato. Gli agenti della Polstrada sono tornati ieri mattina sul luogo dell’incidente per effettuare un ulteriore sopralluogo. Hanno poi redatto una relazione che hanno trasmesso in procura. Non hanno elevato verbali e lasceranno che sia il magistrato ad accertare le responsabilità. Il passo successivo sarà l’apertura di un fascicolo come atto dovuto per la morte del piccolo Christian.

Nella relazione gli agenti hanno spiegato che il camion dei rifiuti in parte invadeva la corsia di marcia dove stava sopraggiungendo il 35enne con il figlio, constatando che Strada della Bruciata è priva di banchina laterale. Il magistrato dovrà valutare questo elemento oltre alla possibilità di un abbaglio dovuto dal sole di cui comunque il padre della vittima non ha parlato. Al vaglio anche la velocità con cui la Fiat 500 sopraggiungeva. Intanto stamattina alle 9.30 alla Cesanella ci sarà l’ultimo saluto a Christian, con le limitazioni imposte dal Covid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA