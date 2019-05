Scheletri nell'ex mulino Tarsi: spunta fuori una necropoli dal cantiere

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA - Lo scheletro di un bambino rinvenuto durante gli scavi nel cantiere dell’ex Mulino Tarsi. Poi scoperti altri due adulti. Sono almeno tre, quelli quasi integri, emersi fino a ieri nell’area. I lavori, per realizzare un complesso residenziale, sono stati interrotti per consentire agli archeologici di riportare in superficie un passato molto lontano. Una necropoli di epoca medioevale sta riaffiorando da quel terreno. «Sono state rinvenute alcune tombe – spiega Maria Raffaella Ciuccarelli, funzionario archeologo della Sabap, Soprintendenza, Archeologia, Belle Arti e Paesaggi delle Marche –, sono almeno tre quelle individuate chiaramente poi delle altre stanno emergendo con il proseguo dello scavo. Stiamo pulendo a mano e delimitando l’area delle altre sepolture. I reperti ossei sono disposti regolarmente il che fa pensare quindi ad una necropoli. Non hanno materiale di corredo e al momento non possiamo datare i ritrovamenti in maniera precisa ma la posizione stratigrafica ci fa pensare che siano post romane, probabilmente di una fase medioevale. Sono sepolture semplici ma non è una unica, sono allineate formando un piccolo sepolcreto».