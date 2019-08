Scarica bancali in fabbrica un operaio cade, lo soccorre l'elicottero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Grave incidente in un'azienda di via Mattei dove un operaio è rimasto ferito nel primo pomeriggio, poco prima delle 15. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 oltre all'eliambulanza, atterrata nel campo della parrocchia della Cesanella in via del Guercino. Dai primi accertamenti sembra che l'operaio sia caduto mentre stava scaricando dei bancali. E' stato trasportato a Torrette in codice rosso con sospette fratture agli arti.