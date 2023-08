Case vuote, i ladri ne approfittano: fuga coi gioielli, un'intera zona ora trema

SENIGALLIA - Ladri in fuga con i gioielli da via Fratti a Scapezzano, dove sono entrati di notte in una casa per poi scappare. Non hanno potuto proseguire essendo stati messi in fuga dalla residente di un’altra abitazione che, nel frattempo, si era svegliata sentendo dei rumori. Questo e pochi altri episodi, soprattutto tentativi falliti, si sono verificati negli ultimi giorni.

Le denunce sono state sporte ai carabinieri che per Ferragosto potenzieranno i controlli anche sul versante dei reati predatori.

Pur non essendoci un’emergenza, sanno che i malintenzionati approfittano delle festività, quando le case sono vuote, per introdursi.



Il racconto



L’attenzione, quindi, sarà massima. «Sono uscito la mattina presto e sono rientrato mezz’ora dopo che erano andati via i ladri, di notte – racconta il proprietario della casa visitata a Scapezzano -, dai vicini ho saputo, infatti, che verso l’1,30 hanno tentato di entrare in altre ma una signora si è svegliata e ha acceso la luce, così se ne sono andati». Una banda, quella passata a Scapezzano nella notte tra giovedì e venerdì, che ha tentato di introdursi indipendentemente dalla presenza dei proprietari. Spesso monitorano i movimenti ma non sembra che in questo caso l’abbiano fatto. Sono comunque riusciti a svaligiare solo la casa trovata vuota, forzando una finestra. S

ul posto sono intervenuti i carabinieri, a cui è stata fatta una stima della refurtiva del valore di 200 euro tra gioielli in oro e argento. Non hanno toccato altro e secondo la vittima cercavano soldi in contanti. Hanno frugato ovunque.



Scapezzano era già finita nel mirino a fine luglio per un furto in via Berardinelli e la scorsa primavera i ladri erano stati sempre in via Fratti. Entrambe strade panoramiche che si affacciano sulla campagna, ideale via di fuga per i malviventi. Scatenati, invece, i ladri di biciclette. L’ultimo episodio in ordine di tempo è avvenuto ieri mattina in via dei Gerani alle Saline ma sono numerosi gli appelli nel gruppo Facebook “Furti e segnalazioni Senigallia e paesi limitrofi” dove le vittime postano la fotografia del proprio velocipede, sperando che qualcuno lo noti in giro.



La scia di furti



C’è anche chi offre una ricompensa, come la proprietaria di una bici rubata nei pressi di piazzale della Libertà all’inizio del lungomare Marconi. A Marina di Montemarciano sabato notte ne sono state rubate due da corsa, quindi di valore, all’interno di un garage in via Marina. Nel weekend sul lungomare Italia di Marzocca ne è stata rubata una elettrica mentre un’altra era legata davanti ad uno stabilimento del lungomare Mameli, solo per citarne alcune.