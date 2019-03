Sassi sui vetri delle auto in corsa: indaga la polizia municipale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Il parabrezza danneggiato da un sasso piombato dall’alto all’uscita della galleria del Cavallo lungo la complanare. Un episodio singolare, quello accaduto ad una residente di Marzocca che mercoledì mattina si stava recando al lavoro a Senigallia e, per comodità, ha imboccato la bretella sud al Ciarnin. Il vetro per fortuna non si è rotto ma è rimasto danneggiato con numerose crepature. Da riparare insomma. Il sasso, arrivato dall’alto, non era di grandi dimensioni ma sufficiente a creare dei danni. L’automobilista si è spaventata molto. Ha avuto l’impressione che fosse stato lanciato. Quando ha portato il vetro a riparare, dall’officina le hanno consigliato di andare dai vigili perché negli ultimi giorni era già accaduto in città ad altri automobilisti. Non proprio in quel tratto ma in altre zone. Così ha fatto la signora, segnalando l’anomala circostanza. Un caso isolato tale rimane ma se iniziano a diventare numerosi in un ristretto lasso di tempo, qualche dubbio viene. Ecco perché i vigili vogliono verificare. A Marzocca, dove negli ultimi mesi si sono verificati numerosi atti vandalici alle auto in sosta, c’è chi parla di ragazzini che, invece di andare a scuola, si divertono lanciando piccoli sassi con le fionde. Circostanza riferita anche ai vigili ma sempre per sentito dire da altre persone. Insomma nessun testimone oculare.