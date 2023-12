SENIGALLIA - E’ morto improvvisamente la vigilia di Natale Sante Gasparroni, il re delle serrature. Aveva 76 anni. Residente a Bettolelle, per anni ha lavorato in centro storico come commesso presso la Ferramenta Irrera sotto i Portici Ercolani, a due passi dalla centralissima piazza Garibaldi. In città lo conoscevano tutti e in molti si sono ritrovati ieri pomeriggio presso la chiesa parrocchiale di Bettolelle per l’ultimo saluto.

APPROFONDIMENTI LA SANITA' Restyling degli ospedali marchigiani: vanno a gara progetti per oltre 114 milioni

«Ciao Sante – il ricordo di Fabiano Pierfederici, amico di vecchia data -. La tua instancabile energia, capacità, estro, pazienza e simpatia rimarranno sempre nei miei ricordi amico mio. Commesso storico alla Ferramenta Irrera di Senigallia. Tuttofare e aggiustatutto sempre preciso e puntuale dalle mani d'oro». «Era il babbo che ogni persona desiderava – le parole della figlia Roberta - c'era sempre».

Numerosi i messaggi sui social non appena si è diffusa la notizia della sua improvvisa scomparsa. Molti lo ricordano dietro al bancone. «Un vero professionista sul lavoro», «Ciao Sante eri il Re delle serrature», «Ciao Sante venderai i chiodi anche lassù», «grande amico e instancabile lavoratore», «Mago delle serrature», «Era una persona sempre pronta a darti il meglio di sé” poi ancora «bella persona sempre gentile, avevi sempre una buona parola». Era molto conosciuto anche nell’hinterland. Viveva nella frazione di Bettolelle dove ieri si sono svolti i funerali.