Ballerini Samanta e Samuel relax al bar sul lungomare dopo l'allenamento

SENIGALLIA - Colazione vip al bar gelateria “Crema e cioccolato” sul lungomare Alighieri ieri mattina, dove si sono presentati Samanta Togni e Samuel Peron, ospiti del premio internazionale Spiaggia di velluto. L’evento si sarebbe dovuto tenere martedì ma, causa maltempo, è slittato a questa sera alle 21 al Foro Annonario. Intanto i noti ballerini di “Ballando sotto le stelle”, si sono allenati. «Poi ti ritrovi sul lungomare in un posto di villeggiatura aspettando di lavorare – racconta Samanta Togni in un video pubblicato ieri su Instagram - ma il tempo non aiuta, l’unica soluzione è questa, allenarsi». Oggi, oltre al premio internazionale Spiaggia di velluto al Foro Annonario, su piazzale della Libertà si terrà la prima delle due sfilate, in programma alle 21 di oggi e domani.