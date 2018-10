Irrompe nella sala scommesse con la pistola e si porta via l'incasso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Rapina lampo alla sala scommesse della Cesanella, dove il bandito è scappato con circa 1000 euro abbandonando l’arma finta in un giardinetto poco distante. Proprio come era accaduto al Lidl nelle scorse settimane. Un uomo con il volto travisato da una sciarpa ha fatto irruzione alle Goldbet di via Raffaello Sanzio. “Prendi tutti i soldi dalla cassa” ha intimato alla ragazza dietro il bancone puntandole la pistola, poi risultata una scacciacani. La dipendente non poteva saperlo però perché era molto simile a quelle in uso alle forze dell’ordine. Ha preso circa mille euro e li ha consegnati senza opporre resistenza. Indagano i carabinieri.