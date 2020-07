Sala d’aspetto all’aperto per il pronto soccorso. E divampano subito le polemiche

SENIGALLIA - Sala d’aspetto all’aperto per il pronto soccorso, non proprio comoda con la pioggia di ieri mattina. Una soluzione probabilmente legata ai lavori che inizieranno la settimana prossima al pronto soccorso che il comitato cittadino a difesa dell’ospedale di Senigallia non ha affatto gradito. «Questa è la sala d’attesa per i familiare e i parenti - commenta il comitato - all’aria aperta con protezione arborea per la pioggia, sa tanto di terzo mondo». Non sono mancate polemiche. La settimana prossima partiranno i lavori e qualche disagio sarà però inevitabile in ospedale.

