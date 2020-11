Senigallia, runner sorpreso mentre prende a calci le fioriere. Viene inseguito in macchina da un residente

SENIGALLIA - Runner vandalo in via Baroccio inseguito da un residente che l’ha sorpreso a prendere a calci le fioriere. E’ accaduto più volte così un abitante ha deciso di appostarsi. Gli episodi sono accaduti sempre prima delle 7 e, considerando che fino alle 5 nessuno può uscire, lui ha messo la sveglia a quell’ora per dare un’occhiata.

Ha sorpreso un uomo intento a fare jogging che si divertiva a prendere a calci le fioriere. L’ha prima inseguito a piedi poi, visto che il teppista era allenato, ha proseguito con la macchina, una volta raggiunto dal figlio e l’ha fermato. Lui ha negato tutto. «A qualcosa è servito però – racconta il consigliere comunale Luigi Rebecchini – perché non è più capitato a me in dieci giorni è successo sei volte. Adesso ho messo le telecamere».

