Il rumore della movida â€‹sbarca su TripAdvisor: scatta la multa

SENIGALLIA - Troppo rumore sul lungomare Alighieri, con proteste arrivate dai clienti di un hotel che su TripAdvisor hanno espresso il proprio malcontento. La prima multa, per non aver rispetto l’orario per spegnere la musica, è stata notificata per un locale del lungomare Da Vinci che a giorni riceverà l’ordinanza sul silenzio imposto per 20 giorni. Problemi anche sul lungomare Alighieri nel tratto centrale della movida. Diverse le chiamate dall’inizio della stagione alle forze dell’ordine e ai vigili urbani. Malcontento che si trova anche in alcune recensioni pubblicate in questi giorni. “Belli, bravi, con rumore” inizia così quella lasciata da un turista martedì scorso per il suo soggiorno di giugno in un albergo.