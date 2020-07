Rubano biciclette e poi le lanciano sugli scogli

SENIGALLIA - Bici rubate dai vandali per fare dispetti e lanciarle. Non si tratta più solo di furti, che comunque non mancano, perché ultimamente con un po’ di fortuna capita di ritrovarle o sopra gli scogli, come accaduto nel weekend, dentro qualche fosso o nascoste tra la vegetazione in qualche parco della città. Altre volte semplicemente sul lungomare lanciate poco lontano. E’ accaduto anche con gli scooter. Sul gruppo Facebook “Furti e segnalazioni Senigallia e paesi limitrofi” sono comparse negli ultimi giorni alcune fotografie di bici abbandonate che potrebbero essere le stesse rubate nel weekend appena trascorso. L’ultimo annuncio di furto fa riferimento al lungomare Marconi dove sabato sera sono scomparse diverse biciclette, anche dei bambini. «Hanno rubato la bici di mio figlio sul lungomare Marconi, vicino al ristorante La Tartana – l’appello di un genitore -. Questo marchio, Fabrikbike, non è comune dalle nostre parti, per cui se la vedete segnalatemelo».

E’ già il secondo fine settimana che i ragazzini non avendo di meglio da fare prendono le biciclette, spaccando i lucchetti, per lanciarle o portarle lontano e abbandonarle. Nella maggior parte dei casi infatti i legittimi proprietari le ritrovano anche in buono stato. Una è stata trovata anche dentro il piccolo fosso di fianco al campo sportivo del Ponterosso.

