Rubati tre pc alla scuola Puccini: in un altro blitz portata via una Mercedes

SENIGALLIA - Ladri alla scuola Puccini dove hanno rubato tre computer mentre ad Ostra Vetere in Contrada San Severo una famiglia è stata visitata nel sonno e i malviventi sono poi fuggiti portandosi via la Mercedes Gl. Una notte particolarmente movimentata quella tra lunedì e martedì che ha visto anche un residente di Borgo Catena sorprendere i ladri alle 4.30. Lui si era svegliato per andare a lavorare e li ha sorpresi a bordo di un furgone bianco, poi sparito a fari spenti. Probabilmente stavano per entrare in azione.Il cittadino ha subito chiamato i carabinieri che sono arrivati sul posto per effettuare un sopralluogo ma nel frattempo i ladri si erano dileguati. Ieri mattina la prima chiamata della giornata in caserma è arrivata dalla scuola Puccini. Il personale andando ad aprire si è accorto che qualcuno era entrato. I militari sono andati sul posto per fare un sopralluogo poi nella tarda mattinata dalla scuola hanno appreso che mancavano solo tre computer. Si erano infatti riservati di controllare meglio. Nel frattempo la pattuglia di Ostra Vetere stava intervenendo in Contrada San Severo per una famiglia derubata nel sonno. Un episodio simile ad un altro già avvenuto nelle scorse settimane a Corinaldo quando i banditi erano fuggiti con un Porsche Cayenne che non è stato più ritrovato. I ladri sono entrati mentre tutti dormivano. Non avendo trovato nulla hanno preso le chiavi della macchina .