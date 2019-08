Rubati gli ombrelloni "deluxe" «Li hanno scelti: è la seconda volta»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Rubati 12 ombrelloni modello pagoda ai Bagni Teresa 142 sul lungomare Da Vinci al Ciarnin. Il titolare, lo storico bagnino Nello Curtatoni, si è accorto ieri mattina. La scorsa estate, sempre a luglio, gliene avevano rubati 20 dello stesso modello.«Ne sono rimasti solo due che forse non hanno fatto in tempo a prendere – racconta Nello Curtatoni – uno era per terra, quindi penso che qualcosa o qualcuno deve averli disturbati e fatti scappare. L’altro invece è rimasto su. Sono ombrelloni che costano circa 30 euro in più rispetto agli altri perché sono più grandi e hanno una forma a pagoda». Nella notte tra martedì e mercoledì c’è stato un po’ di caos in spiaggia soprattutto sul lungomare Alighieri, con bottiglie rotte trovate sulla sabbia e strutture spostate, ma in questo caso si tratta proprio di un furto.