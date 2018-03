Rubati 3 computer nella scuola Aldo Moro Ladri anche alla materna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Due scuole nel mirino dei ladri che hanno rubato 3 computer entrando con l’allarme inserito ma senza che scattasse. Un giallo quanto accaduto alla materna Giardino del Sole di via Cupetta dove il dispositivo regolarmente attivo non ha suonato. Sono entrati anche alla primaria Aldo Moro. Sempre nella notte tra mercoledì e giovedì ladri nei locali del custode del seminario vescovile di via Cellini dove hanno scassinato i distributore automatici, accontentandosi di pochi spiccioli. Ieri mattina sul posto si è recata una volante del Commissariato che ha acquisito anche i filmati delle telecamere a circuito chiuso. Indagano invece i carabinieri per il doppio furto avvenuto in via Cupetta.«È il quarto che subiamo dall’inizio dell’anno scolastico e siamo davvero sconfortati – dichiara la presidente Rita Bigelli – la denuncia ancora non l’abbiamo sporta perché il personale si è riservato di controllare meglio. Di sicuro hanno preso 3 computer che per noi erano importanti e non siamo in grado di ricomprarli». La primaria Aldo Moro non è dotata di sistema d’allarme. Sono entrati rompendo una finestra. Nella materna però non è chiaro come si siano introdotti. «Al Giardino del sole abbiamo un sistema d’allarme – prosegue la preside – la cosa strana è che è rimasto regolarmente inserito ma non ha suonato. Siccome i ladri sono entrati in tre aule devono essere passati per forza nel corridoio dove c’è il volumetrico e quindi si sarebbe dovuto attivare. È molto strano che invece non sia accaduto».Alcuni computer erano arrivati nei giorni scorsi tramite il corriere che li aveva consegnati alla scuola e qualcuno potrebbe essersene accorto. I ladri potrebbero essere gli stessi che si sono introdotti la stessa notte nella sede del custode del seminario. Per le due scuole di via Cupetta un grande danno. Il quarto furto dall’inizio dell’anno scolastico. Diversamente da altri istituti scolastici, loro non hanno mai recuperato la refurtiva.