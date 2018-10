Rubata la bicicletta a un altro bambino e la mamma lancia un appello sui social

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Bambini ancora nel mirino dei ladri, rubata un’altra bicicletta. Dopo quella presa in un garage di Cesano ad un bambino di 9 anni, poi ritrovata, ne è stata rubata un’altra sempre ad un bambino. Si trovava nella scala condominiale in uno stabile di via Raffaello Sanzio.La madre, come nel precedente episodio, ha lanciato un appello nel gruppo Facebook “Furto e segnalazioni Senigallia e paesi limitrofi” inserendo la fotografia nella speranza che qualcuno la trovi. «È facilmente riconoscibile – scrive la mamma nel post - quello sulla bici e mio figlio il grande quindi la bicicletta è di piccola misura, Bmx e “forse “ già vista in giro, magari qualche sprovveduto l’ha comprata. Avvisatemi per favore, mio figlio ci teneva molto a quella bici». L’appello lanciato prima da un’altra madre su vari gruppi Facebook, allegando la fotografia, ha permesso di rintracciarla. Forse il ladro, messo alle strette, l’ha abbandonata permettendo così alla gente di riconoscerla e fare in modo che il proprietario potesse riottenerla. Alcune segnalazioni sono arrivate in merito a strani simboli comparsi fuori da alcune abitazioni a Marzocca e Montignano. Un cittadino li ha notati sulla cassetta della posta nuova, installata da tre giorni in una zona abbastanza isolata e non di passaggio.