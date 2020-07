Rubano uno scooter, incastrati dai passanti: denunciati tre giovani di cui due minorenni

SENIGALLIA - Denunciati tre giovani, di cui due minorenni, per il furto di uno scooter avvenuto a Marzocca. Alcuni passanti notando i tre ragazzi alle prese con il mezzo, regolarmente in sosta in via Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, la strada della chiesa, hanno subito chiamato i carabinieri. La pattuglia si è quindi messa sulle loro tracce e li ha raggiunti poco distanti. Sono stati quindi fermati e identificati. Si tratta di due giovani di Senigallia e di uno di Ancona. Tutti sono stati denunciati per il reato di furto in concorso.

Erano appena riusciti a portarsi via lo scooter ma, grazie alla pronta segnalazione dei cittadini e al rapido intervento dei miliari, il veicolo è stato recuperato e i tre ladri sono stati assicurati alla giustizia. Il proprietario dello scooter, un giovane di Marzocca, è quindi tornato in possesso del suo mezzo e ha ringraziato i militari che glielo hanno fatto riavere in tempi record, pochi minuti dopo il furto. Un chiaro esempio di come la collaborazione tra cittadini sentinelle e forze dell’ordine funzioni per garantire la sicurezza di tutti.

