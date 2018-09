Le rubano il portafoglio mentre carica la spesa sull'auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Carica la spesa in macchina e appoggia la borsa sul cofano, per un minuto o poco più, giusto il tempo di sistemare le borse. Un’imprudenza che è costato cara ad una senigalliese, derubata nei giorni scorsi in via Abbagnano. Qualcuno infatti ha approfittato della sua distrazione, concentrata com’era a sistemare le buste nel bagagliaio, ed ha portato via il portafoglio. Al suo interno c’erano quasi 300 euro, secondo quanto riferito dalla donna alla polizia locale, dove si è recata quasi contemporaneamente all’uomo che ha trovato il portafoglio sul marciapiede di via Bruno. Lei era andata a cercarlo, lui a consegnarlo avendolo trovato.