Senigallia, rubano l'identità digitale a un professore e cercano di spillare soldi ai suoi contatti

LEGGI ANCHE:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Tentano di spillare 800 euro ai contatti del professore, dopo avergli rubato l’identità. Nella notte tra mercoledì e giovedì via email è arrivata a molti conoscenti del fondatore di Sena Nova la richiesta di denaro: nel messaggio raccontava che si trovava in Costa D’Avorio e aveva dimenticato cellulare e soldi su un taxi. Tutto, ovviamente, falso. Il solito copione utilizzato di recente anche nei confronti del sindaco diche ha sporto denuncia per l’accaduto ai carabinieri. Non solo i truffatori hanno inviato una email fingendosi Camillo Nardini e chiedendo 800 euro ma hanno creato anche una falsa identità.